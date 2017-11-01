Fatih Tekke: "Bana göre takım savunmasının başlangıcı hücum bölgesindeki en doğru duruştur"

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de lider Ümraniyespor\'a yenilerek düşme hattında kalan Grandmedical Manisaspor\'da Teknik Direktör Fatih Tekke, savunmadaki hataların üzerinde duruyor. \"Bana göre takım savunmasının başlangıcı hücum bölgesindeki en doğru duruştur. Takım savunması demek en iyi hücum demektir\" diyen Tekke, antrenmanlarda futbolcularına yaptıkları hataları gösteriyor. Ümraniye karşısında beklenenin çok altında bir mücadele sergilediklerinden dert yanan genç teknik adam, \"Maça istemediğimiz bir tempoyla başladık. Rakibe çok müsaade eden, çabuk çalım yiyen, genel hatlarıyla kötü bir görüntü sergiledik. Bunların üzerinde duruyoruz\" dedi.

Bu hafta cuma günü konuk olacakları Gazişehir Gaziantep Futbol\'un ligin en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu belirten Tekke, \"İsim olarak çok kaliteli futbolculara sahipler. Belki de en kaliteli isimler Gazişehir\'de. Ancak bunun bir önemi yok. Rakibimizin yapabilecekleriyle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Ben daha çok takımımın ne yapması gerektiğiyle ilgileniyorum. İstek ve arzuyla birlikte oyunu kurgularsak ve birlikte hareket edersek umuyorum güzel şeyler olacaktır\" diye konuştu. Tekke, takımda ilk 11\'de değişiklik yapabileceğinin de sinyalini verdi. Siyah-beyazlılarda kalede Emrullah\'ın yerine Türkiye Kupası\'nda şans bularak başarılı performans sergileyen Göktuğ\'un oynaması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

