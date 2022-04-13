Fatih’te silahlı çatışma: Sokaktan geçen turist öldürüldü

İstanbul Fatih’te iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada oteline doğru yürüyen İranlı turist kadın vuruldu.

Olay, Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi’nde cumartesi gecesi meydana geldi. Kavgalı iki kişi arasında sokakta silahlı çatışma çıktı.

Ailesiyle beraber oteline yürüyen kadının göğsüne mermi isabet etti. O sırada bir otelin resepsiyonunda bulunan 2 emniyet bekçisi silah seslerini ve yardım çığlıklarını duyarak dışarı çıktı. Bekçilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede İranlı turist kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüphelilerin peşinde

Polis ekipleri konuyla ilgili olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Ekipler, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)