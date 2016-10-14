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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden kaçak geçenlere büyük ceza

Ağır tonajlı araç sahipleri Yavuz Sultan Selim’den geçmek yerine FSM’yi tercih ediyorlardı

14 Ekim 2016 21:36

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldıktan sonra geçiş ücretini ödemeyip cezası daha az olduğu için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak geçen ağır tonajlı araçlara 500 TL ceza kesilecek.

Hürriyet’in haberine göre, Konuyla ilgili açıklamayı Karayolları Genel Müdürlüğü yaptı.

Açıklamada, "UKOME kararına aykırı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak geçiş yapan araçlara, 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 00:00'dan itibaren 500 TL idari para cezası uygulama işlemine başlanacaktır" denildi. 

Kaçak geçiş yaptığı kamera sistemlerince tespit edilen araçlara, Otoyol Ana Kontrol Merkezi tarafından Kabahatler Kanununa göre tebligat gönderilecek. 

92 lira hesabı yapılmıştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) ağır tonajlı kamyon, otobüs ve TIR’ların geçmesi yasaklanmıştı.

Ancak otoyol ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden en yüksek geçiş ücretinin 164 lirayı bulmasıyla bazı kamyon şoförleri, 92 lira trafik cezasını göze alarak FSM’den geçiş yapıyorlardı.

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