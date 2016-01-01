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Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde yangın

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde çıkan yangına ilk müdahaleyi hastane çalışanları yaptı

01 Ocak 2016 23:36

Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle elektriklerin kesildiği klinikte bulunan hastalar tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA'nın haberine göre, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale etmek üzere olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına ilk müdahaleyi hastane çalışanları yaptı. İtfaiye erleri ise tedbir amaçlı kontrollerde bulundu. Olay nedeniyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nin elektrikleri kesildi.Elektrik olmayan klinikteki hastalar ambulanslar ve tekerlekli arabalar ile diğer birimlere nakledildi. Polis yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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