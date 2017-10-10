Fatih Şentürk: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"

EAFF Avrupa Ampute Şampiyonası finalinde Türkiye, İngiltere\'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, takımın oyuncularından Fatih Şentürk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bu kupayı kelimelerle ifade edemeyeceğini söyleyen Fatih Şentürk, \"Bu kupa tüm şehitlerimize gelsin. Kahraman Türk halkına gelsin. Ne mutlu Türk\'üm diyene. Buraya gelen her bir seyircinin nefesi sesi, dünyalara bedel\" açıklamasında bulundu ve gözyaşlarına engel olamadı.

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Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber Kodu : 171009186