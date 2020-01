-Fatih Projesi şubat ayında başlayacak ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 570 bin sınıf, 40 bin okula, 700 bin öğretmene hizmet verecek Fatih Projesini, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, ''İlk etapta 83 bin sınıfa akıllı tahta sağlanmasıyla ilgili alım gerçekleştirildi. Bu sınıflardaki öğrencilere tablet bilgisayar verilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Şubat ayı itibariyle ilk pilot uygulama yurt genelinde başlatılmış olacaktır'' dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Anıttepe Kampüsü'nde oluşturulan akıllı sınıfta, ''İl Emniyet Müdürlükleri Uzaktan Eğitim Merkezi Açılış Töreni''ne katılan Bakan Yıldırım, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve diğer katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Akıllı Sınıfa geçen bakanlar Yıldırım ve Şahin, Akıllı Sınıflar arasından seçilen il emniyet müdürlükleri ile canlı bağlantıda konuştu. İzmir Valisi Cahit Kıraç ile konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, akıllı sınıfların hayırlı olması dileğinde bulundu. Emniyet Teşkilatı'nın eğitimlerinin, Ankara'ya taşınmadan bulundukları illerde bilişim alt yapısı ve teknolojilerinin verdiği imkanlarla yapılacağını belirten Yıldırım, ''Böylece büyük oranda zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Teknoloji uzakları yakın ediyor'' dedi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un Adana davetine Bakan Yıldırım, ''Niye davet ettiğinizi biliyorum. Geleceğim ve konuların hepsini ele alıp çözümlerini bulacağız'' dedi. İzmir Valisi Cahit Kıraç da MOBESE sistemi kurulurken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak kaynak aktarıldığını anımsatarak, bakanlığın her alandaki çalışmalara katkı sağladığını söyledi. Yıldırım, Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na Zafer Havaalanı inşaat çalışmalarını sordu. Vali Balkanlıoğlu da hava koşullarının iyi gittiği zamanlarda çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, yöre halkının yaz ayında havaalanının açılmasını ümitle beklediğini söyledi. Bakan Yıldırım, ''İllerdeki faaliyetleri de bedavadan öğrenme fırsatı oldu'' diye konuştu. Düzce Valisi Vasip Şahin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı başta karayolları olmak üzere diğer ilgili kurumlardan yakın destek gördüklerini bildirdi. Vali Şahin, Bakan Yıldırım'ın kapalı yol olup olmadığı sorusuna, en yoğun kar yağışında bile otoban ve Bolu Dağı geçişinin kapanmadan hizmet verdiğini söyledi. Bakan Yıldırım, daha sonra bağlanılan Erzincan Valisi Selman Yenigün'e ''Siz artık havaya girmişiniz gördüğümüz kadarıyla'' diyerek, Erzincan'da yolların kapalı olup olmadığını sordu. Vali Yenigün de dışarıda kar olduğunu ancak teknoloji sayesinde kendilerine ulaşmanın kolay olduğunu kaydetti. Yolların ihmal edilmemesini isteyen Bakan Yıldırım, Polis Meslek Yüksekokulu çalışmalarının ne durumda olduğunu sordu. Yenigün de ihale aşamasında olan Polis Meslek Yüksekokulu'nun gelecek yıl hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Akıllı Sınıfların il emniyet müdürleriyle canlı bağlantının ardından konuşma yapan Bakan Yıldırım, ülkenin, toplumun, milletin huzurunu sağlayan gece gündüz çalışan emniyet mensuplarının asli işlerini yaparken çok daha donanımlı, çağdaş hizmetlerle buluşması amacıyla bakanlık olarak katkı sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Uzaktan Eğitim Projesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin maliyetinin bakanlığın Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılandığını belirten Yıldırım, Emniyet Teşkilatının 81 ilde 7 gün 24 saat birbirleriyle iletişim sağlamalarına imkan veren bu çağdaş projenin hayata geçtiğini bildirdi. 166 yıldır insana hizmet veren bu kuruluşun kendini her zaman çağın gelişmelerine ayak uydurduğunu ve diğer ülkelerden geri kalmadığını ifade eden Yıldırım, ''Ülkemizin en önemli hedeflerinden biri de bilgi toplumu olma hedefidir. 2023 vizyonumuz içinde yer alan bilgi toplumu hedeflerine ulaşmak için adım adım projeleri gerçekleştiriyoruz'' diye konuştu. 2005'de başlayan iletişim sektörünün, yurdun her tarafına aynı kalitede ve aynı standartta ulaşması için Evrensel Hizmet Fonu'nun kurulduğunu belirten Yıldırım, bu fonun amacının, İstanbul ile Hakkari, Edirne ile Hatay, Ankara ile Iğdır arasında sayısal uçurumun olmaması, genişbant internet hizmetinin her ildeki vatandaşın aynı şekilde almasını sağlamak olduğunu kaydetti. Türkiye'de 45 milyondan fazla insanın bilgisayar okur yazarı olduğunu anlatan Yıldırım, genişbant internet erişimi olmayan 10 bin 600 okula uydu ya da telsiz erişimiyle internet bağlantısının sağlandığını, 21 bin okula bilgi teknoloji sınıfının kurulduğunu, fen ve Anadolu liselerine 20 binin üzerinde taşınabilir elektronik deney seti ve yaklaşık 18 bin 500 okula 90 bin bilgisayar temin edildiğini söyledi. -''Pilot uygulama Şubat ayında''- Bakan Yıldırım, ''570 bin sınıf, 40 bin okula, 700 bin öğretmene hizmet verecek Fatih Projesini, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. İlk etapta 83 bin sınıfa akıllı tahta sağlanmasıyla ilgili alım gerçekleştirildi. Bu sınıflardaki öğrencilere tablet bilgisayar verilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Şubat ayı itibariyle ilk pilot uygulama yurt genelinde başlatılacak'' diye konuştu. -''Van depreminin diğer depremlerden farkı iletişimin kesilmemesi''- Van depreminin, Gölcük, Sakarya ve Düzce depremlerinden farkının iletişimin kesilmemesi olduğunu ifade eden Yıldırım, yurdun her tarafını 25 bölgeye ayırdıklarını, buralarda acil, yedek haberleşme sistemini hazırladıklarını, depremin yaşandığı Van'ın da bu bölgeler arasında yer aldığını bildirdi. Gören Göz Projesi hakkında da bilgi veren Yıldırım, bu amaçla 6 bin adet cihaz temin edildiğini, önümüzdeki günlerde başlayacak uygulamaya bağlı olarak bu cihazların arttırılacağını kaydetti. Bilişimin her geçen gün insanların hayatına girdiğini ve yaşamlarını kolaylaştırdığını ancak bunun istenmeyen bazı zararlı alanları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Yıldırım, Emniyet Teşkilatının bu amaçla birim oluşturduğunu bildirdi. Bilişim suçlarının tespiti için teknolojiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Yıldırım, bilişim alt yapısını kullanarak işlenecek suçların engellenmesi ve işlenen suçların cezalandırılması için teknolojinin en önemli araç olduğunu söyledi. 81 kente kurulan akıllı sınıflarla 24 saat 200 bin dolayındaki Emniyet teşkilatı personelinin yılda birkaç kez meslek içi eğitim alacağını, Ankara'ya gelmelerine gerek kalmayacağını dile getiren Yıldırım, ''Böylece polisler, asli işlerine daha azla zaman ayıracaklar. Bu hem zaman hem de para kaybını engelleyecek'' dedi.