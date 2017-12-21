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Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişi yakalandı: Gaza geldim...

"Gaza kendi mi geldi, yoksa getirildi mi bilmiyorum"

21 Aralık 2017 18:13

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ı cep telefonuna gönderdiği mesajla ölümle tehdit eden kişi yakalandı. Portakal, sosyal medya hesabından yakalanan kişinin 21 yaşında bir genç olduğunu ve "Gaza geldim" diye kendini savunduğunu yazdı.

Portakal, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Portakal şu ifadeleri kullandı:

"'Bilinmesi gerekir,' diye düşündüm: Tehditte bulunan kişi bulundu. 21 yaşında bir genç. Neden attın bu mesajı sorusuna, 'gaza geldim' diyerek cevap vermiş. Gaza kendi mi geldi, yoksa getirildi mi bilmiyorum. Görevlerini yapan devletin memurlarına teşekkürler."

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Fatih Portakalölüm tehdidi

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