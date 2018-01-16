Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Söylenmeyecek bir söz, yakışmıyor!

Fatih Portakal, meclis önünde kendisini yakma girişiminde bulunan vatandaş ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Birkaç gün önce maddi sıkıntılar çektiğini belirten bir kişi, TBMM'ye 50 metre mesafede bulanan Meclis Hastanesi önünde kendisini ateşe vermişti. Meclis polislerinin müdahalesiyle söndürülen kişi, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini yakmak isteyen vatandaşa "Meclis yerine sarayın önünde kendini yak" demişti.



Fox TV sunucusu Fatih Portakal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepki göstererek, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Söylenmeyecek bir söz, yakışmıyor." diyerek tepki gösterdi.