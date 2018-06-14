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Fatih Portakal'dan Berat Albayrak'a 'SMS' tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

"Benim cebimi size kim servis etti, rızam var mı"

14 Haziran 2018 16:50

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, partilerden vatandaşlara gönderilen SMS'lerin sayısı da arttı. 

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, kişisel Twitter hesabında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a yönelik olarak  "Berat Albayrak'tan SMS geliyor hâlâ. Kardeşim 1- Benim cebimi size kim servis etti? 2- Rızam var mı? 3- Bana mesaj gönderme cesaretini nereden buluyorsunuz? Göndermeyin kardeşim istemiyorum. TAMAM mı" dedi.

Portakal'ın tweeti şöyle:

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