Fatih Portakal: Ülkede iktidarın istemediği karar olamaz

Dün görülen Gezi Parkı davasında tüm sanıklar için beraat kararı Osman Kavala için tahliye kararı çıkmasının ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeniden gözaltına alınmasına karar verilmişti.

HSK 1. Daire, Gezi Davası mahkeme heyetinde görevli 3 hakim hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise yaşanan bu gelişmelere tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede iktidarın istemediği karar olamaz. Olursa ya manevradır ya da hainliktir. Hukuk devleti olmak böyle bir şey demek ki! Adalete güven karnesine bir yıldızlı puan daha..."