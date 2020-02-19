T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Portakal: Ülkede iktidarın istemediği karar olamaz

HSK, Gezi davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine soruşturma izni vermişti

19 Şubat 2020 19:31

Gazeteci Fatih Portakal, Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) 1. Daire, Gezi davası mahkeme heyetinde görevli 3 hakim hakkında inceleme ve soruşturma izni vermesine tepki gösterdi.

ETİKETLER

fatih portakalgezi parkıosman kavalaakpHSK
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24