Fatih Portakal: Türkiye erken seçime gitmek mecburiyetinde kalacak

Gazeteci Fatih Portakal, AKP'nin eskisi gibi artık anket yayınlamadığını çünkü anketlerde durumunun kötü olduğunu söyledi. Türkiye’nin erken seçime gitmek mecburiyetinde kalacağını savunan Portakal, seçim tahminini 2022 olarak açıkladı.

Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında Türkiye gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Portakal, gündeme ilişkin değerlendirmesinde “Türkiye iyi yönetilemiyor, iktidar yalan söylüyor, muhalefet bazı konularda cesur değil” diye özetledi.

Emekli amiraller bildirisinde muhalefetin cesur davranmadığını belirten ve özellikle İyi Parti Lideri Akşener’e “zevzeklik” sözleri nedeniyle tepki gösteren Portakal, “Bu ülkenin emekli askerlerinin de konuşma hakkı var…Yurttaşın söz söyleme hakkı var. Vergisini veriyor, yurttaşlık hakkı bu” ifadelerini kullandı.

'128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt verilmesi gerektiğinin altını çizen Fatih Portakal, “Burada yolsuzluk yok denmesine kimse inanmıyor, ben de inanmıyorum. Hesap verebilen bir iktidar yok, oysa yönetenler hesap vermeli. Bakan Lütfi Elvan’da o dokümanlar açıklanabilir diyor zaten. 128 milyar olayı bu iktidarın canını acıtıyor ve savunamıyorlar. Aslında iktidar pankartları indirerek, ceza verdirerek ana muhalefetin ekmeğine yağ sürüyor. İnsanlar merak ediyor. Zaten şu da belli oldu, seçim döneminde muhalefetin kullanacağı argümanlardan biri oldu bu" diye konuştu.

“Bu gidişle Bakan Lütfi Elvan’ın görevden alınacağı kanaatindeyim” diyen Portakal, AKP’nin eskisi gibi anket açıklamamasının durumunu ortaya koyduğunu belirtirken şunları söyledi:

“O kadar açık var ki, yolsuzluklar, hastaneler, tüneller, yandaşlık, 128 milyar dolar, o kadar çok şey konuşuluyor ki, bunlardan dolayı koltuğu kaybetmek istemez. Açıkları çok, açıklamaları tatmin etmiyor. O yüzden koltuğu kaybetme korkusu yaşıyorlar. Sürekli anket açıklayan AKP artık anket açıklamıyor, niye açıklanmıyor? Ellerinde tatmin edici anket olsa mutlaka paylaşırdılar.”



