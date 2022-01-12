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Fatih Portakal: Tarikatlar ya da cemaatler kapansın veya yasaklansın demek ülke gerçekliğiyle uyuşmayan bir şey; yeraltına mı indireceksiniz?

"Önemli olan kurumlar olarak denetimlerini yapabilmek"

12 Ocak 2022 16:22

Gazeteci Fatih Portakal, cemaat yurdunda yaşadığı baskı nedeniyle yaşamına son veren tıp öğrencisi Enes Kara ile gündeme gelen cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılmasıyla ilgili "Tarikatlar ya da cemaatler kapansın veya yasaklansın demek ülke gerçekliğiyle uyuşmayan bir şey. Yeraltına mı indireceksiniz? Daha büyük tehlike!" ifadelerini kullandı. 

Portakal'ın paylaşımı şöyle:

"Tarikatlar ya da cemaatler kapansın veya yasaklansın demek ülke gerçekliğiyle uyuşmayan bir sey.Yeraltına mı indireceksiniz? Daha büyük tehlike!Bu iktidar değil, sonrasında gelecek olan da yapamaz.Sadece boş bir sözden ibaret. Önemli olan kurumlar olarak denetimlerini yapabilmek."
 
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