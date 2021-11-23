Fatih Portakal: Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor

Gazeteci Fatih Portakal, döviz kurlarındaki artışa twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Portakal, ekonomik belirsizliğe işaret ederek "Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor? İyi uykular TR! " dedi.

Portakal'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkenin bugünü: belirsizlikten zirai ilaç gübre satışları durmuş, bazı yerlerde ekmek ve benzin kuyrukları, marketten bazı ürünleri istediğin miktarda alamama, dövizciler şaşkın, altında işlemler kapatıldı. Nasıl bir gece geçirip, nasıl sabaha uyanacağımız bilinmiyor? İyi uykular TR!"