Fatih Portakal mesajına Nihat Doğan'dan tepki: Yobaz, gerici, ahmak!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Nihat Doğan, gazeteci Fatih Portakal ile ilgili gelen bir mesaja tepki gösterdi.

Doğan, "Fatih Portakal'ı koruyan Nihat, eskiden gideceğine üzülüyordum şimdi çok seviniyorum" denilen mesaja, "Ölümle tehdit edilen kim olursa olsun onun yanında sizin gibi ölümü, tehdit edilmeyi, suikastı, katliamı meşrulaştıran yobaz, gerici, ahmak, cahil zihniyetin de hayatım boyunca karşısında olacağım" yanıtını verdi.

Canlı yayın sırasında gelen bir mesajı ileyicilerle paylaşan Doğan, "Ben de senin gibi gideceğime üzülüyordum. Ama senin gibi bir cahilin şu mesajından sonra gideceğime seviniyorum kardeşim" dedi. Doğan, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Ölümle tehdit edilen kim olursa olsun onun yanında sizin gibi ölümü, tehdit edilmeyi, suikastı, katliamı meşrulaştıran yobaz, gerici, ahmak, cahil zihniyetin de hayatım boyunca karşısında olacağım."