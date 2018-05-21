Fatih Portakal: İster misin Muharrem İnce rest çekip, "Yarıştan ayrılıyorum" desin!

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında "milletvekili" sıkıntısı yaşandığını iddia ederek "İster misin Muharrem İnce rest çekip, 'Yarıştan ayrılıyorum' desin! Her şey olabilir" dedi.

Kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulunan Portakal, "CHP’de Kılıçdaoğlu ile İnce arsında vekil sıkıntısı yaşanıyor gibi. 2 mitingin iptali ve ikili arasındaki görüşme bunun kanıtı adeta. İster misin Muharrem İnce rest çekip, 'Yarıştan ayrılıyorum' desin! Her şey olabilir. Bir yarış öncesini de tartışmasız geçirseydin CHP" ifadesini kullandı.



24 Haziran seçimleri için CHP'nin milletvekili aday listeleri basına sızmıştı. Kulislere yansıyanlara göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakınlığıyla bilinen Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmamıştı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer almıştı. Listelerin açıklanmasının ardından Muharrem İnce'ye yakın isimlerde büyük rahatsızlık oluştuğu ileri sürülmüştü.