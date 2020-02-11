Fatih Portakal isyan etti: İktidar da olsa, belediye de olsa insafsızca zam yapıyorsunuz!

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararının 'insafsızca' olmasından yakındı.

"İktidar da olsa, belediye de olsa maalesef zam yapıyorlar"

İETT zam haberi sonrasında, zamlardan şikâyetçi olan vatandaşlara hak veren Portakal, "İktidar da olsa, yerel yönetim de olsa, belediyeler de olsa maalesef zam yapıyorlar. Ve gidişat da bu yönde. Zam yapılması yönünde. Açıklar bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ama insafsızca zam yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bu zamlarla yaşamak zorunda mıyız?"

Fatih Portakal, "Bizler bu zamlarla yaşamak zorunda mıyız? Gördüğümüz kadarıyla ekonomimiz de bu durumda. Evet yaşamak zorundayız. Sağdan olmuş soldan olmuş hiç fark etmiyor. Açıklar çok fazla ve maalesef bunun faturasını çeken de ödeyen de biz yurttaşlar oluyoruz" diye konuştu.