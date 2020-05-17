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Fatih Portakal haber sunucularına 'yorum yasağı' uyarısı yapan RTÜK Başkanı Şahin'i bültenine davet etti

17 Mayıs 2020 16:08

Haber bülteni sunucularının yorum yapmasına yasak getirebileceklerini söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal "Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü," diyerek Şahin'in ana haber bültenine konuk olmasını istedi.

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