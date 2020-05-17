Fatih Portakal haber sunucularına 'yorum yasağı' uyarısı yapan RTÜK Başkanı Şahin'i bültenine davet etti

Gazeteci Fatih Portakal, "Haber bültenleri yorum yapmadan sunulabilir" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i FOX Ana Haber'e davet etti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şimdiye kadar aldıkları kararlarda kimseden emir gelmediğini ileri sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı olması durumunda "Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz" demişti. Şahin, haber bülteni sunucularını ise, "Eğer böyle devam ederse, kanunda yeri var, bu konuda yeni bir karar alırız. Haber bültenleri yorum yapmadan, haber bülteni şeklinde sunabilirler. Bunu yapmamamız için lütfen taraflı davranmayın" diye uyardı.

RTÜK Başkanı Şahin’in bu sözlerini eleştiren FOX TV Ana Haber sunucusu Portakal Twitter'dan şunları söyledi:

“Gazetecilikte yüksek lisans yapmış birinin bu cümleleri kurması üzücü. Emirle yorumlara yasak gelse bile -ihtimal vermiyorum- bu kez mimikler jestler devreye girer. Her şekilde kendimi ifade edebilirim. @rtukkurumsal başkanı ana haberime keşke konuk olsa…”

TIKLAYIN - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den haber sunucularına 'yorum yasağı' uyarısı: Böyle devam ederse bu konuda yeni bir karar alırız