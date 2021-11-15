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Fatih Portakal’dan Osman Öcalan paylaşımı: AKP İktidarı seçim zamanı geldiğinde ekrana kimi çıkartır onu düşündüm bir an?

Osman Öcalan’ın TRT Kurdi'ye çıkarılması ve burada 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışmalara yol açmıştı

15 Kasım 2021 11:17

Gazeteci Fatih Portakal, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AKP İktidarı seçim zamanı geldiğinde ekrana kimi çıkartır onu düşündüm bir an?” sorusunu yöneltti. Potakal, “Bulunur kanımca biri!!!” diye yazdı.

Osman Öcalan’ın TRT Kurdi'ye çıkarılması ve burada 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışmalara yol açmıştı.

İşte Fatih Portakal'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

TIKLAYIN - Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

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