Fatih Portakal'dan Ali Babacan'a tepki: Korkma Türkiye diyenlerin geçmişte cesur olmaları gerekirdi

Gazeteci Fatih Portakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından #KorkmaTürkiye etiketiyle yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Portakal, Babacan'ın geçmişte cesur olmadığını söyledi.

Ali Babacan yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"#KorkmaTürkiye Konuş Türkiye. Kendini ifade et, anlat, eleştir."

Fatih Poertakal da yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Babacan'ı şöyle eleştirdi:

"#KorkmaTürkiye diyenlerin geçmişte cesur olup, haksızlıklar karşısında seslerini yükseltmeleri gerekirdi. Bunu yeni anlamaları geçmişlerini unutturmaz ama gelecek için umut olabilir, eğer samimiyseler tabi... "