Fatih Portakal: Artık oyunun kuralı muralı kalmadı!..

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline ilişkin olarak ". Oyunun artık kuralı muralı kalmadı, partiler birbirlerinin oyununu bozmaya çalışıyorlar" dedi.

Portakal, sosyla medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sanırım cumhur ittifakının beklmediği bir hamleydi, 15 CHP'linin istifa edip İyi Parti için grup kuracak olması. Oyunun artık kuralı muralı kalmadı. Partiler birbirlerinin oyununu bozmaya çalışıyorlar. Cumhur: 1 CHP/İYİ: 1" yorumunda bulundu.