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Fatih Portakal: Allah akıl fikir vermiş, siz beğenirsiniz beğenmezsiniz!

Portakal, TTB üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

31 Ocak 2018 18:34

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Türk Tabipler Birliği (TTB) üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Afrin operasyonunun ardından yayımladıkları bildiri nedeniyle, aralarında TTB Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu 11 yöneticinin gözaltına alınması konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirip tutuklanmamaları temenisinde bulunan Portakal, ülkeyi yönetenlerin kendileri gibi düşünmemizi beklediklediklerini söyledi. Portakal, "Başta Erdoğan olmak üzere diyor ki: Hayır benim gibi düşünecekler. Ben ne düşünüyorsam onun gibi düşünecekler.. Hayır! Herkese Allah akıl vermiş fikir vermiş. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz" dedi.

Medyafaresi.com​'un haberine göre, Portakal şunları söyledi:

"Umarım bir adım ötesi olmaz. Siz neyi kastettiğimi anladınız. Tutuklanmadan bahsediyorum. Ülkeyi yönetenler kendi düşüncelerimizde olmalarını bekliyorlar. Ben ne düşünüyorsam sen de öyle düşün mantığıyla yaklaşıyorlar. Bu olabilir mi? Mümkün bir şey mi? Yapabilir misiniz?

Eğer o düşünceye aykırıysanız bu düşünceyi düşünüp ifade de ediyorsanız sinirlendiriyorsunuz yönetenleri. Kızdırırıyorsunuz, öfkelendiriyorsunuz ve sizi hain ilan edebiliyor, terörist ilan edebiliyor. Şöyle düşünmüyor yöneten: Olabilir, bu da farklı bir düşüncede.

Başta Erdoğan olmak üzere diyor ki: Hayır benim gibi düşünecekler. Ben ne düşünüyorsam onun gibi düşünecekler.. Hayır! Herkese Allah akıl vermiş fikir vermiş. Siz beğenirsiniz beğenmezsiniz."

 

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