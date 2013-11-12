FATİH porojesinde tabletleri Telpa üretecek

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamındaki ihalelerin üçüncüsü bugün gerçekleşti. Dün 7 firmanın girdiği ihalede Samsung ve Hewlett Packard (HP) teklif vermeden ihaleden çıkınca ihale bugün 5 firma arasında yapıldı.

Ancak Casper-Exper-Probil, Vestel ve Data Teknik-Pasifik Grup Yayıncılık şirketlerinin önerdiği cihazlar teknik yetersizlikler nedeniyle zarfları bile açılmadan ihaleden elendi.

Kalan iki firmadan en düşük teklifi 409 milyon lira ile Telpa Telekom verirken, C5 Elektronik'in teklifi 582 milyon TL oldu.