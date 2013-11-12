T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FATİH porojesinde tabletleri Telpa üretecek

Fatih Projesi kapsamında 675 bin adet tablet için yapılan ihaleyi 409 milyon liralık en düşük teklifle Telpa Telekom kazandı. İhalenin resmi sonucu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak

12 Kasım 2013 19:25

 

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamındaki ihalelerin üçüncüsü bugün gerçekleşti. Dün 7 firmanın girdiği ihalede Samsung ve Hewlett Packard (HP) teklif vermeden ihaleden çıkınca ihale bugün 5 firma arasında yapıldı.
Ancak Casper-Exper-Probil, Vestel ve Data Teknik-Pasifik Grup Yayıncılık şirketlerinin önerdiği cihazlar teknik yetersizlikler nedeniyle zarfları bile açılmadan ihaleden elendi.
Kalan iki firmadan en düşük teklifi 409 milyon lira ile Telpa Telekom verirken, C5 Elektronik'in teklifi 582 milyon TL oldu.
 
Haberin devamını okumak için tıklayın.

ETİKETLER

fatihtabletbilgisayareğitimihalevestelcasperhptelpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24