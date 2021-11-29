Fatih Polat'tan Metin Gürcan tepkisi: Öne sürülen suçlamalar öylesine kurgusal ki hangisini alıntılayıp üzerinde tartışacağınızı şaşırıyorsunuz

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Türkiye siyasi tarihinde köklü bir geçmişe sahip kişileri, temelsiz casusluk suçlamaları ile derdest etme yönteminin AKP iktidarında bir yönetme enstrümanına dönüştüğünü söyledi. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasını örnek gösteren Polat, “Öne sürülen suçlamalar öylesine kurgusal ki, hangisini alıntılayıp üzerinde tartışacağınızı şaşırıyorsunuz” diye yazdı.

“Son günlerde ‘casusluk-millilik’ denklemi içinde iki önemli gündem var. Biri, DEVA Partisi kurucu üyelerinden Emekli Asker Metin Gürcan’ın, “siyasal ve askeri casusluk” iddiasıyla gözaltına alınması. Diğeri de, iktidarın uyguladığı politikaların sonucu olarak yaşanan kur dalgalanmaları ile Türk lirasının rekor düzeyde değer kaybı ve bitmeyen zam furyasının halkı sokağa döken sonuçları yansırken, MGK’nin ekonomiyi ‘milli güvenlik’ meselesi olarak kodlayarak iktidarın sopasını salladığı bildiri” diyen Polat, devamında “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınan Metin Gürcan’ın T24’teki yazılarına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

“Daha düne kadar Metin Gürcan’ın T24’te çeşitli güvenlik ve jeopolitik gündemlerden 15 Temmuz darbe girişiminin analizine kadar varan yazıları herkes tarafından okunuyordu. Bu bağlamlarda görüşüne başvurulan sayılı uzmandan biri muamelesi gören ve AKP cenahında yer alsa asla bunları yaşamayacak olan Gürcan, şimdi ‘siyasal casusluk’ ithamının nesnesi halinde iktidar gazetelerinin manşetlerinde dolaşıyor. Öne sürülen suçlamalar öylesine kurgusal ki, hangisini alıntılayıp üzerinde tartışacağınızı şaşırıyorsunuz.”

Polat, “Başa dönerek bağlayalım. Artık bu casusluk kurguları inandırıcılık kaygısı aşamasını çoktan geçti. Ekonominin MGK bildirisiyle bu biçimde gündem edilmesi bile bize bunu söylüyor. Ülkenin, halkın gerçek gündemlerinin, doğru çözüm önerileriyle tartışılabileceği bir siyasal düzen kurulmadan bu hakikat ötesi cendereden kurtulmak mümkün görünmüyor” değerlendirmesini yaptı.

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