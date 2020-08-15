Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, 2019-20 sezonunu Kasımpaşa'da geçiren kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."

33 yaşındaki file bekçisi kariyeri boyunca Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Akhisarspor ve Kasımpaşa'da forma giydi.

Fatih Öztürk: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü

Galatasaray TV'ye transferiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söyleyen Fatih Öztürk, "Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye'nin en önemli kulübü. Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim. Her taraftarımız gibi, her sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, elimden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım" diye konuştu.