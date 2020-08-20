Fatih Özatay: Yangın söndürmeyi amaçlayan bir merkez bankasının kararlı olduğunu çok net göstermesi gerekiyor

Dünya gazetesi yazarı Fatih Özatay, bugün faiz kararı merakla beklenen Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısına ilişkin, "Yangın söndürmeyi amaçlayan bir merkez bankasının kararlı olduğunu çok net göstermesi gerekiyor" yazdı.

Bugünkü yazısında Özatay, Merkez Bankası'nın bir süredir uyguladığı koridor faiz politikasına değinerek, bir ayda gerçek faizin iki puan yükseldiğini kaydetti.

Özatay, "Durum şu: 22 Mayıs 2020’den bu yana MB’nin ‘sözde’ politika faizi (haftalık repo faizi) yüzde 8.25. Oysa ‘gerçek’ politika faizi (ortalama fonlama maliyeti) 16 Temmuz’da yüzde 7.34’e kadar düşmüştü. Yaşanan kur atağı sonrası MB ‘şuradan’ ya da ‘buradan’ verdiği fon miktarını değiştirerek bu faizi sürekli yükseltti. Dün gerçek politika faizi yüzde 9.31’e çıkmıştı. Farklı bir ifadeyle, bir ayda ‘gerçek’ faiz iki puan yükseldi" diye yazdı.

Merkez Bankası'nın haftalık repo faizini değiştirerek hareket etmesi gerektiğini yazan Özatay, "Bunun yolu da şu ya da bu fonlama faizini yükseltip, “bizim merkez bankası acaba ortalama fonlama maliyetini hangi düzeyde tutacak” diye karmaşa yaratmak yerine, ne yapacaksa haftalık repo faizini değiştirerek yapmalı. Yani ‘sözde politika faizini ‘gerçek’ hale getirmeli. Getirdiğini de net biçimde anlatmalı. Bakalım ne olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

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