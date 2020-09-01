Dünya gazetesi yazarı Özatay: İkinci çeyrek küçülme oranı tahminimden çok daha düşük geldi

Dünya gazetesi yazarı Fatih Özatay, Türkiye ekonomisinin yüzde 9.9 küçülmesini yorumladığı yazısında, "İkinci çeyrek küçülme oranı tahminimden çok daha düşük geldi. Haziran ayında yüzde 20 civarında (bir yıl öncesine kıyasla) küçüleceğimizi tahmin etmiştim. Cuma günü, kredi genişlemesi dikkate alındığında, bu oranın daha düşük olacağını belirtmiştim. Bir rakam belirtmemiştim ama yüzde 15’in üzerinde bir değer bekliyordum. Yüzde 9.9 olarak açıklandı küçülme oranımız" diye yazdı.

Verilerde alt kalemlerin küçülmeye etkilerini irdeleyen Özatay şunları yazdı: "Alt kalemlerin bu küçülmeye etkileri şöyle: Özel tüketim: 4.8; kamu tüketimi: 0.12; yatırımlar: -1.6; ihracat: -12.1; ithalat: +1.8, stoklar: 6.9. Dikkat ederseniz yüklü bir stok birikimi var ve 6.9 puan ekonomiyi büyütecek yönde olmuş bu birikimin katkısı. Bu, çok yüksek bir değer. Buna karşın, kamu tüketiminin pozitif katkı vermesini beklerdim; öyle olmamış. Bir unsur daha ilginç: Yatırımlar beklendiği gibi düşerken, makine ve teçhizat yatırımları bir sene öncesine kıyasla artmış."

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