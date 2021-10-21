Fatih Özatay: Bürokratlar faizi 1 puan düşürüyor ama piyasa faizi 2 puan yükseliyor

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin piyasaya yansımadığını aksine piyasada faizlerin artığını yazdı. Özatay Yetkinreport'taki yazısında "Politika faizi düşürülünce beklenen, mevduat, tahvil ve kredi faizlerinin düşmesi olmalı" diyerek şöyle dedi:

"Öyle ya, sonuçta bürokratların (PPK üyelerinin) belirlediği faizin ekonomik açıdan bir anlam teşkil etmesi için tüketim, yatırım, ithalat ve ihracat kararlarını etkilemesi gerekiyor. Bunun yolu da bürokratların belirlediği faizin -politika faizinin- tüketim, yatırım, ithalat ve ihracat kararlarını etkileyecek faizleri etkilemesinden geçiyor. Oysa politika faizinin düşürülmesi, bu kararı alanların beklediği etkilerin tam tersini yarattı.

O tarihten bu yana faizler yükseldi, döviz kuru ise gökyüzüne doğru hareketlendi. Rakamlarla durum şöyle: On yıl vadeli gösterge tahvilin faizi 22 Eylül akşamı yüzde 17,74 idi. 20 Ekim akşamı yüzde 20,02 oldu. Farklı bir ifadeyle, 2.26 puanlık bir yükseliş var uzun vadeli faizde. Beş yıl vadeli gösterge tahvilin faizindeki artış ise 2 puana yakın. Yani, bürokrat faizi 1 puan düşüyor ama piyasa faizi 2 puan yükseliyor!"