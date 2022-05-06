Fatih Özatay: "6'lı masanın henüz ekonomi programı açıklamadığı" konusu, bir şehir efsanesi

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, 6'lı muhalefet masasının ekonomi programı açıklamadığına yönelik eleştirilerin "şehir efsanesi olduğunu" savundu.

Özatay, yetkinreport.com için kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Ortalıkta gezinen bir şehir efsanesine bakmanın tam zamanı: Ne deniliyor? Muhalefet (altılı masa) henüz bir ekonomi programı açıklamadı. Gerçekten öyle mi? Öyle olmadığını düşünüyorum: Kuvvetler ayrılığının önemine, demokrasiye, hak ve özgürlüklere, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına, liyakate, ihale sistemine yapılan vurgular ve yapılacağı belirtilen düzenlemeler, tam da enflasyonla mücadele etmek ve kişi başına gelir düzeyini yükseltmek için iktisat kuramının olmazsa olmaz dediği politikalar ile ilgili.

Hangi enflasyon? Son yıllarda azan enflasyon. Hangi kişi başı gelir düzeyi? Son yıllarda baş aşağı giden kişi başına gelir düzeyi. Ve en önemlisi, had safhaya varan yoksullukla nasıl mücadele edileceği."