Fatih Ormanlarının yapılaşmaya açılacağını öne süren gruptan ÇED potestosu

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) KUZEY Ormanları Savunması üyesi bir grup, Maslak\'ta bulunan Fatih Ormanı\'nın yapılaşmaya açılacağı iddiasıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını protesto etti.



Fatih Ormanı girişinde toplanan grup, projeyle ilgili ÇED toplantısının yapıldığı Maslak TİM Center\'a yürüdü. Grup burada \"Ormanıma dokuma\", \"Ormana bina yapılamaz\" şeklinde slogan attı. Daha sonra grup adına Şehir Bölge Planlamacıları İstanbul Şubesi\'nden Ayşe Yakıcı basın açıklamasını okudu. Yakıcı, \"Tabiat parklarının orman rejimine tabi alanlardır. Bu alanlarda devlet mülkiyetine esastır. Orman rejimine tabi alanlar kesinlikle yapılaşmaya açılamaz. Bu alanlar imar planı yaptırılarak yasa dışı yapılaşmaya açılamaz. ÇED süreci başlatılan söz konusu proje kapsamında orman alanı yapılaşmaya açılmaktadır\" dedi.



Grup protestonun ardından olaysız şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAF)