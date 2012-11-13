'Fatih Ormanı 'tabiat parkı' oldu, işletmeciliği Ağaoğlu'na verildi'

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Orman Bakanlığı'ndan üst düzey bir bürokratla Ali Ağaoğlu'nun "Maslak 1453" projesini görüştüğünü söyledi.

Proje hakkında Altaylı'ya bilgi veren bürokrat, Fatih Ormanı Mesire Alanı'nın Fatih Ormanı Tabiat Parkı'na dönüştüldüğünü ve işletmeciliğini alan AKC Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi'nin içinde Ali Ağaoğlu olduğunu söyledi.

Orman Bakanlığı'nda görevli bürokrat, "Bir taraftan Maslak 1453 Projesi hazırlanırken diğer taraftan da söz konusu projeye her türlü eğlence ve dinlence hizmetlerini karşılamak amacıyla 'Tabiat Parkı' adı altında Belgrat Ormanları'nın 1500 dönümlük kısmının işletmeciliği özel sektöre devredildikten sonra imara açılmıştır" dedi.

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı"Tabiat Parkı nasıl Ağaoğlu parkı oldu" yayımlanan (13 Kasım 2012) yazısı özetle şöyle:

"Maslak 1453 Projesi'nin uygulanacağı alan kesinleşmiş orman kadastro haritalarına göre 'orman arazisi' değildir. Bu bağlamda söz konusu projenin ormanla ve ormancılıkla ilgili kurumlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Sorun Ağaoğlu'nun, zorlama yöntemlerle, oluşturulan yasal kılıfa uydurma gayretleriyle Belgrat Ormanları'nın içerisinde yer alan 'Fatih Ormanı'm bu projeye peşkeş çekme gayretidir. Bu gayretler tarih silsilesine göre aşağıda sıralanmıştır.

Belgrat Ormanları'nın 1500 dönümlük (150 Ha.) kısmını kapsamayan ve söz konusu reklama da konu edilen Fatih Ormanı Mesire Alanı, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 03.06.2008 tarihli oluruyla 'Fatih Ormanı Tabiat Parkı'na dönüştürülmüştür.

Fatih Ormanı Tabiat Parkı'nın işletmeciliği Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 09.12.2009 tarihinde yapılan ihale ile AKC Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi'ne '29 yıl süreyle' devredilmiş, bilahare bu şirketin içinden de Ağaoğlu çıkmıştır.

Onaylanan İmar Planı 01.11.2012 tarihinde 30 günlük süreyle askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan İmar Planı 01.12.2012 tarihinde kesinlik kazanacaktır. Söz konusu İmar Planı 'İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün' web sitesinde yayınlanmaktadır.

Gerek Maslak 1453 Projesi gerekse Fatih Ormanı Tabiat Parkı adına yapılan ve yukarıda özetlenen işlemlerden de anlaşılacağı gibi her iki proje de bilinçli ve planlı olarak birbirlerinden etkilenerek geliştirilmiştir. Bir taraftan Maslak 1453 Projesi hazırlanırken diğer taraftan da söz konusu projeye her türlü eğlence ve dinlence hizmetlerini karşılamak amacıyla 'Tabiat Parkı' adı altında Belgrat Ormanları'nın 1500 dönümlük kısmının işletmeciliği özel sektöre devredildikten sonra imara açılmıştır(...)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ortaya konulan bu tepkinin önceki dönemden başlayarak oluşturulan yasal kılıftan dolayı hukuki hiçbir karşılığı bulunmamaktadır(...)