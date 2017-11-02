Ayasofya bahçesindeki Fatih Medresesi projesinin maliyeti inşaat başlamadan 8 milyona fırladı. 2014’te ihale edilen projede firmaya 2 milyon lira ek ödeme yapmak zorunda kalındı.

BirGün'de yer alan habere göre, hükümetin bir dönem sıkça propaganda malzemesi olarak kullandığı Fatih Medresesi’nin yeniden inşası projesi üç yıldır hayata geçirilemedi. Sayıştay raporunda, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) “İstanbul’un ‘Dünya Miras Alanları’ için ciddi bir risk ortaya çıkar” uyarısına karşın, medresenin yeniden inşa edilmesinde ısrarcı olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, ICOMOS’un kaygılarını ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı çalışmaları tamamlamadığı tespit edildi. 2014’te özel bir yükleniciye 6 milyon lira bedelle ihale edilen projenin üç yıldır tamamlanmaması nedeniyle firmaya 2 milyon lira ek ödeme yapıldı.

Üç yıldır sonuçlanmadı



Ayasofya Müzesi’nin avlusuna yapılması planlanan ve ICOMOS’un, “Sahte eski eser” ifadeleriyle tanımladığı Fatih Medresesi’ne ilişkin herhangi bir adım atılmadığı Sayıştay raporlarına yansıdı. ICOMOS’un, medrese tamamlandığında Ayasofya’nın Dünya Mirası listesinden çıkarılmasını n gündeme gelebileceği uyarısında bulunması üzerine ihalesi ertelenen ve konseyin belirlediği nitelikleri karşılamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan “Miras Etki Değerlendirme Çalışması”nın aradan üç yıl geçmesine karşın henüz sonuçlanmadığı belirtildi.



2015’te bitmesi gerekiyordu



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce gündemine aldığı “Ayasofya Müzesi Fatih Medresesi’nin yeniden yapımı yüklenici firmaya devredildi. UNESCO Dünya Mirası Merkezi’nin danışman kuruluşu ICOMOS’un “Proje, 1500 yıllık tarihi eserin ‘Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılmasını gündeme getirir” gerekçesiyle karşı çıktığı proje için ÇED raporu hazırlatılmasına karar veren Bakanlığın raporu tamamlamaması nedeniyle ihaleyi alan firmaya fiyat farkı ödemek zorunda kalındı. Sayıştay raporunda, “Mm Turizm ve Temizlik Sanayi ve Ticaret LTD” şirketine yapım işi için 2013 yılının sonunda 6 milyon lira bedelle yetki verildiği bilgisini içeren rapor, sözleşmeye göre işin bitim tarihini ise Mayıs 2015 olarak açıkladı.



2 milyon lira fark ödendi



Yükleniciye iş yeri teslimi yapılsa da “Miras Etki Değerlendirme Çalışması” sonuçlanmadığı için firmanın işe başlayamadığının altı çizilen raporda, şirkete ödenmesi gereken ücretin her geçen gün arttığı değerlendirmesinde bulunuldu. Bakanlığın yanıtında ise, “İstanbul Ayasofya Müzesi Fatih Medresesi Rekonstrüksiyon İnşaatı Yapılması İşi” için 2017 Yılı Yatırım Programından 2 milyon 120 bin TL ödenek gönderilmiş olup, çalışmalara başlanılması planlanmaktadır” denildi.