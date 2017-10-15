Fatih Maçoğlu: 'Komünist bal' satışı başladı

Ovacık Belediyesi'nin organik gıda ürünlerinin satışı için Gazi Mahallesi'nde 'Ovacık Doğal Organik Ürünleri Satış Ofisi' açıldı. Ovacık'ın Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, "İstanbul'da 'Komünist bal' satışına başladık" diyerek espri yaptı.

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ndeki Türkiye’nin tek Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, yörede organik bal üretimi yapan 40 arıcıyla anlaştı. Bu anlaşmanın ardından Tunceli Arıcılar Birliği ve Dersim Dernekleri Federasyonu ortaklığında elde edilen organik balların satışına İstanbul’da da başlandı.

‘Komünist Bal’ satışına başladık”

Gazi Mahallesi’ndeki (Sultangazi) Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan ‘Ovacık Doğal Organik Ürünleri Satış Ofisi’nin açılışını, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu yaptı. Başkan Maçoğlu, Tunceli Arıcılar Birliği’nin denetleme ve araştırmaları sonucunda tamamen organik bal üretimi yaptığı tespit edilen 40 bal üreticisinin ürünlerini, Tunceli Arıcılar Birliği ve Ovacık Belediyesi işbirliğiyle tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gelirler öğrencilere burs oldu

İki yıl önce piyasaya sürdükleri nohut ve fasulyeden alanların ‘Komünist nohut ve fasulye aldık’ diye espri yaptığını anlatan Maçoğlu, bu satıştan elde edilen gelirle zor durumdaki öğrencilere burs verdiklerini söyledi.

Yoğun ilgi gören açılış ardından kısa sürede balın yanı sıra kuru fasulye, nohut, değirmen unu, peynir, pekmez, çay, zeytinyağı ürünlerinin büyük bölümü tükendi. Maçoğlu “Komünist nohut ve fasulye’den sonra bugünden itibaren Türkiye literatürüne bir de komünist bal girdi. Türkiye’nin en sağlıklı ve doğal balı satışa çıkardık. Bu doğal balı tadanlar, muhtemeldir hem bizim tadımızı alacaklar, hem komünistleşecekler” diye espri yaptı.

Organik balın kiloso 90 lira

Sultangazi’deki satış bürosunda birinci kalite organik balın kilosu 90 liradan satılıyor. Diğer balların kilosu ise 60 liradan başlıyor. Burada nohut ve fasülyenin kilosu 13, pekmez 25, tulum peynir ise 35 liradan satışa sunuldu.