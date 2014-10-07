Fatih Koleji'ne gece yarısı yıkım kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güngören Belediyesi Kurban Bayramı’nın 3. günü Gülen cemaati mensupları tarafından tepkiyle karşılanan bir uygulamaya imza attı. Yıkım ekipleri gece yarısı, Merter’de 20 yıldır faaliyet gösteren Fatih Koleji’nin bahçesinden yol geçirme gerekçesiyle okulun duvarını ve güvenlik kulübesini yıktı.

Zaman'da yer alan habere göre, bu konudaki açılmış davanın sonucunu beklemeden yıkım kararını uygulamak üzere okula gelen belediye ekiplerini, yaklaşık 400 kişi protesto etti. Okula yıkım ile ilgili herhangi bir tebligatta bulunulmadığı öğrenildi. Yıkımın resmi tatil günü ve gece vakti yapılmaya çalışılması ise dikkat çekti.

Zaman'da yer alan haber şöyle:

Bahçesinden yol geçirilmek istenen Güngören'deki Özel Merter Fatih İlkokulu ve Ortaokulu bahçe duvarı ve güvenlik kulübesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yıkıldı. Eski Londra Asfaltı yönüne bakan bahçesinden skandal yol geçirme kararını uygulamak için Motorsikletli polis ekipleri ile yaklaşık bir otobüs dolusu polisinde hazır bulundurulduğu kolej bahçesinde velilerde hazır bulundu.

Yıkımın saat 22.00 sıralarında yapılacağı haberini alan yüzlerce veli, bayram günü gerçekleştirilmek istenen uygulamaya tepki ve okullarına sahip çıkmak üzere okul önünde toplandı. Belediye yetkilileriyle okul yetkililerinin görüşmeleri sonuçlanmayınca yıkım işlemi 00.00 sıralarında başladı. Okulun Savaş Caddesi'ne bakan bahçe duvarı demirlerinin kesilmesiyle başlayan çalışmalara veliler tepki gösterince ara verildi. Velilerin ve okul yöneticilerinin yapılan işlemle ilgili tutanak imzalattırmak istedikleri belediye görevlileri tutanağa imza atmaktan kaçındı.

Bir süre okul yöneticileri ile belediye görevlileri arasındaki karşılıklı konuşmanın ardından demirlerin sökülmesi işlemi kaldığı yerden devam etti. Daha sonra ekipler, girişte bulunan güvenlik kulübesini yıktı.

Daha önce de gerçekleştirilmek istenen yıkım çalışmalarının, okul yönetiminin itirazıyla durdurulduğunu belirten Fatih Öğretim İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Dikmen, Çarşamba günü itirazla birlikte hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. "İlgili bölge idari mahkeme tarafından bir karar alınmış, bu yürütme durdurmalarının iptaline dair ve şuan bu yıkımı gerçekleştirmek istiyorlar. Şuan bizim hukuki manada tabi ki bu tebligat elimize ulaşmadığı için daha önce, yapacak bir şeyimiz yok. Gece vakti bayramın bu saatinde bizim yapacak herhangi bir şeyimiz yok. Hukuki olarak bu insanlar o manada haklılar, bizim itiraz için süremiz yok açıkçası. Ben sizden teenni talep ediyorum. Ben de bir veliyim. Onlara müsaade edeceğiz. İki taraftan yıkım gerçekleştirecekler." açıklamasını yapan Dikmen, velileri sağduyulu olmaları ve olası tahriklere kapılmamaları konusunda uyardı.

Okulun avukatı Fikret Duran, "Çarşamba günü, ilk mesai günü biz idare mahkemesine yine aynı şekilde itirazımızı yapacağız ve burada uğranılan zararların da tazmini yoluna gideceğiz." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULUN BAHÇESİ İÇİN GÖNDERMİYORUZ"

Bayram günü, bir gece vakti gerçekleştirilen yıkım velilerin tepkisini çekti. 1986'dan beri mahallede oturduğunu, iki çocuğunun da aynı okulda eğitim gördüğünü belirten Yusuf Karaç, "Buraya yapılan, sadece itibarsızlaştırma projesi. Ama şunu insanlar anlamıyor, biz buraya çocuklarımızı okulun bahçesi için filan göndermiyoruz. Okulda verilen eğitime, okulun öğretmenlerine, idarecilerine güvendiğimiz inandığımız için gönderiyoruz. Okulumuzun 1 metrekare bile bahçesi olmasa bile ben yine çocuğumu gönderirim. İki hafta önce çocuğum salıncak çarptı başı yarıldı 8-10 santim. Benden önce öğretmenimiz, buradaki görevliler hepsi hastaneye gittiler. Benden önce çocuğumun yanında 3-4 kişi vardı okuldan. Kendi çocukları gibi ilgilendiler. Hatta öğretmenimiz ağladı, ben öğretmeni teselli ettim. Bu sadece hınç alma, itibarsızlaştırma, insanları okuldan soğutma ama öyle bir şey yok. Şu yapılan olaydan sonra belki daha fazla öğrenci gelecek. Biz bütün haklarımızı saklı tutarak Allah'a havale ediyoruz bu işi yapanları. Cenab-ı Allah'ın adaleti büyük. Burada hiç kimse tek kelime söylemedi, kimse hiçbir görevli arkadaşa hakaret etmedi. Buradaki insanlar güle oynaya kendi okulunu yıktılar." diye konuştu.

Mahallede esnaf olduğunu, yakını olduğu için haberi alır almaz okula geldiğini belirten Engin Aman; "Bayramın üçüncü gününde bu yapılanlar artık büyük bir zulümdür. Rabbim en kısa zamanda bunları ters çevirsin bunu yapanlara. Bu zulümdür, bayram günü." değerlendirmesini yaptı. Ana sınıfından 8. sınıfa kadar okulun öğrencisi olduğunu belirten Kemal Salim Cankılıç, "Bu zamana kadar neredeydiniz?" diye tepki gösterdi.