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Spor

Fatih Keleş Avrupa Boks Şampiyonu oldu

39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda mücadele eden Fatih Keleş, İtalyan rakibi Domenico Valentino'yu yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

24 Haziran 2011 03:00

T24 - 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda mücadele eden Fatih Keleş, İtalyan rakibi Domenico Valentino'yu yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. 



Fatih Keleş, İtalyan rakibi Domenico Valentino karşısında 17-17 biten final karşılaşması sonrasında hakem kararıyla (yumruk fazlasıyla) Avrupa Şampiyonu oldu.

Fatih Keleş, çok iyi bir performans sergilediği karşılaşmanın ilk raundunu 6-5 önde tamamladı. Müsabakanın 2. raundunda 5'er puan toplayan boksörler, karşılaşmayı ise 17-17 bitirdi.

Altın madalyaya uzanan eldiveni hakem kararı belirledi ve Fatih Keleş, yumruk fazlasıyla birincilik kürsüsüne çıktı.



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