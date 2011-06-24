Fatih Keleş Avrupa Boks Şampiyonu oldu

T24 - 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda mücadele eden Fatih Keleş, İtalyan rakibi Domenico Valentino'yu yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.









Fatih Keleş, İtalyan rakibi Domenico Valentino karşısında 17-17 biten final karşılaşması sonrasında hakem kararıyla (yumruk fazlasıyla) Avrupa Şampiyonu oldu.

Fatih Keleş, çok iyi bir performans sergilediği karşılaşmanın ilk raundunu 6-5 önde tamamladı. Müsabakanın 2. raundunda 5'er puan toplayan boksörler, karşılaşmayı ise 17-17 bitirdi.

Altın madalyaya uzanan eldiveni hakem kararı belirledi ve Fatih Keleş, yumruk fazlasıyla birincilik kürsüsüne çıktı.