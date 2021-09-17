Fatih Karagümrük'ten müthiş geri dönüş!

Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük 40. dakikada 3-1 geriye düştüğü maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 88. dakikada bulduğu golle 4-3 yendi. Malatyaspor'da Nshimirimana 60. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 5. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi 3-1 geriden gelen VavaCars Fatih Karagümrük 4-3 kazandı.

VavaCars Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Pesic(2) ve Bertolacci(2)'den gelirken Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sayılarını ise Tetteh, Mustafa Eskihellaç ve Chouiar kaydetti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da 60. dakikada Jospin Nshimirimana ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyet sonrası VavaCars Fatih Karagümrük puanını 10'a çıkarırken Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 6 puanda kaldı.