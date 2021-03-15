Fatih Karagümrük'te Şota Arveladze sesleri!

Teknik Direktör Şenol Can ile karışıklı anlaşarak yollarını ayıran Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te hoca arayışları başladı. İddialara göre boşalan teknik direktör koltuğu için aday Şota Arveladze oldu.

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca adayları ortaya çıktı. Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için en büyük aday Şota Arveladze oldu.

Kayserispor ve Trabzonspor'da da Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte çalışan Şota uzun vadeli bir proje istedi.

Şota görüşmesinde pürüz çıkması halinde listesini belirleyen Karagümrük'ün diğer hoca adaylar ise Hüseyin Cimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre oldu.

Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü Kayserispor maçından sonra açıklanacak.