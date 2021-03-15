Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi bitti

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can’a teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Can’a her zaman açık olacaktır" denildi.

Fatih Karagümrük, son 6 lig maçında 4 mağlubiyet alırken, birer kez de sahadan beraberlik ve galibiyetle ayrıldı.