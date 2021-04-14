Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 6 futbolcu Koronavirüs'e yakalandı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı. Fatih Karagümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı.