Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında nefes aldı

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Geçen hafta derbide Galatasaray'a kaybeden ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenen sarı-lacivertliler, Karagümrük'ü 2-1’lik skorla mağlup etti.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeni transfer Mesut Özil, ilk kez ligde ilk 11’de sahaya çıktı.

Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı sarı-lacivertliler’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ilk önemli pozisyonunu 13. dakikada Ademi ile ev sahibi ekip yakaladı. Jimmy Durmaz’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, vuruşunda Altay’ı geçecemedi.

Maçtaki tek gol ise Fenerbahçe’den geldi. Mesut'un sağ kanattan ceza alanına doldurduğu serbest vuruşa Szalai yükseldi savunmadan seken topu önünde bulan Thiam takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçtaki diğer net pozisyon ise 39. dakikada gerçekleşti. Mesut Özil’in şutu savunmaya çarparak ceza sahası içinde Thiam’ın önünde kaldı. Topa son anda dokunan Thiam’ın vuruşunu kaleci Aykut son anda kurtardı.

Maçın 53. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın orta sahadan verdiği pasla buluşan Valencia ceza alanına kadar topu taşıdı, kaleciyle karşı karşıya aşırtma vuruşunda Aykut'u mağlup etti. Fenerbahçe bu golle skoru 2-0’a taşıdı.

Ev sahibi Karagümrük ise sarı-lacivertli takıma 66. Dakikada cevap verdi. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Borini döndü vurdu ve farkı 1'e indirerek skoru 2-1’e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.