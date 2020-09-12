Fatih Karagümrük farklı başladı

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçmeyi başararak lige iyi bir giriş yaptı.
Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip kazandı.
Maçın henüz 4. dakikasında Ervin Zukanovic, kullanılan korner sonrası oluşan pozisyonda topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 son erdi.
İkinci yarıda artan Yeni Malatyaspor baskısına direnen Kırmızı Şimşekler, 56. dakikadaki kontratakta Artur Sobiech ile farkı ikiye çıkarmayı başardı.
74. dakikada defansın arkasına sarkan Ramazan Civelek, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Karagümrük penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Erik Sabo, farkı 3'e çıkardı ve 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Karagümrük ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Önümüzdeki hafta Karagümrük Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Yeni Malatyaspor ise Göztepe'yi konuk edecek.