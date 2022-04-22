Fatih Karagümrük, Emre Mor'un bonservisini aldı

Fatih Karagümrük, forması altında gösterdiği performansla beğeni toplayan Emre Mor'un bonservisini aldı.
Sezon başında Celta Vigo'dan kiralırk olarak geldiği Fatih Karagümrük'te kariyerinde yeni bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki Emre Mor, Süper Lig'de kalıyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre İstanbul ekibi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fatih Karagümrük, 24 yaşındaki futbolcunun transferini sezon sonunda açıklayacak.
Emre Mor'un bu sezonki istatistikleri
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla toplam 24 maça çıkan Emre Mor 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.