Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı kadro dışı bıraktı

Fatih Karagümrük Kulübü, bir röportajda ve sosyal medyadaki paylaşımında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında gönlünün Galatasaray'dan yana olduğunu belirten Emre Çolak'ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük tarafından Emre Çolak ile ilgili açıklama yapıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Emre Çolak'ın bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatle incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte, bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir. Bu sebeple, anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir."

Emre Çolak, kadro dışı kararından önce Twitter hesabından özür dilemişti. Emre Çolak'ın yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

"Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadım aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj sırasında şampiyonluk yarısında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantısına başladığım Galatasaray'dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi açtığım kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim."

Emre Çolak neden tepki çekmişti?

Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, sosyal medya hesabından ''İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir'' sözleriyle paylaşımda bulunmuştu.