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Spor

Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa

18 Ekim 2020 19:30

Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'un en eski derbilerinden birinde Fatih  Karagümrük ile Kasımpaşa, karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

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