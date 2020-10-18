Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Ülker Stadı'nda oynandı.
Fatih Karagümrük ilk yarının uzatma anlarında Polonyalı forveti Artur Sobiech'in golüyle öne geçerken, Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü 47. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
Kırmızı siyahlı ekipte ayrıca 69. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz beş dakika sonra rakibine yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 8'e, Kasımpaşa ise 7'ye yükseltti.
Fatih Karagümrük gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak.