Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okullara namaz çağrısı

Fatih Kaymakamlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilçedeki tüm resmi ve özel okullara gönderilmek üzere "Sabah namazı programı" başlıklı bir yazı gönderildiği belirtildi. Konuyla ilgili bilgi almak için aranan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise cevap vermediği aktarıldı.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve Fatih İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı M.F.T, Fatih Kaymakamlığı'ndan ilçedeki tüm öğrencilerle birlikte cuma günü sabah namazı kılmayı talep etti. Kaymakamlığın bu talebi onaylayarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, ilçedeki tüm resmi ve özel okullara gönderilmek üzere çağrı metni gönderdiği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilenbu metninde, tüm öğrencilerin cuma günü Pertevniyal Valide Sultan Cami’inde kılınacak sabah namazına davet edildiği belirtildi.

Kaymakamlıktan gelen yazı üzerine Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki tüm okullara, gönderilen "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara gönderilen sabah namazı çağrısı" yazısında şöyle dendi:

“İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve Fatih İlçe Öğrenci Meclis Başkanı M.F.T 15.12.2017 Cuma günü Pertevniyal Valide Sultan Caminde Fatih ilçesinde eğitim öğretim gören tüm öğrencilerle beraber sabah namazı programı yapmak istemekte ve programın Müdürlüğümüze bağlı tüm okullara duyurulması talep etmektedir. Talepleri Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.”

Öte yandan konuyla ilgili bilgi almak için aranan Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü cevap vermedi.