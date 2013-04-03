Fatih Hilmioğlu Adli Tıp'a sevk edildi

Ergenekon davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Eski Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu davanın görüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Şubat tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevkedilmişti.
Mahkeme heyeti, kanser tedavisi gören Hilmioğlu'nun cezaevinde kalmasının, hayatı için kesin bir tehlike teşkil edip etmeyeceği konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.
Hilmioğlu, sabah saatlerinde ambulansla Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği Hilmioğlu, tekerlekli sandalyeyle içeri alındı.