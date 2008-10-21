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Spor

Fatih hayat verdi!..

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Zenit'le BATE 1-1 berabere kaldı. Rus ekibinin tek golünü 80. dakikada Fatih Tekke kaydetti.

21 Ekim 2008 03:00

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçlar H Grubu'nda Zenit'le BATE arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

İkinci yarının ilk dakikalarında yediği golle evinde 1-0 yenik duruma düşen Zenit, Fatih Tekke'nin 80. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da rakip kalede etkili olmazken, konuk takım Bate 52. dakikada Nekhaychick'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalesinde gördüğü golün ardından daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Zenit, aradığı golü 80. dakikada milli futbolcu Fatih Tekke'yle buldu.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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