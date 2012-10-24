Fatih Gökşen: Alex bakalım bu kez nasıl tweet atacak

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Fatih Gökşen'in, gündem oluşturan "2007'de Alex'le el sıkışmıştık" açıklamasını Twitter aracılığı ile "Bu çok komik" sözleriyle yalanlayan Brezilyalı futbolcuya cevap verdi.

Radyospor.com'a konuşan Gökşen, "Çocuklarıma okulda 'baban yalan söylemiş, Alex yalanladı' demişler. Belgeleri ortaya koyacağım" dedi.

Gökşen, "Ben yalancı bir insan değilim. Bu işin şahitleri var, yazışmaları var, belgeleri var. Şimdi o belgeleri arattırıyorum bakalım o yazışmaları ortaya koyduktan sonra o ve o Twitter'dan bana sövenler neler diyecek. Bana yalan söylüyor diyen Alex bakalım bu kez nasıl tweet atacak" diye konuştu.

'Asıl komik olan Alex'

Alex'in kensini tanımamasının doğru olduğunu söyleyen Gökşen, "O dönem görüşmeyi ben yapmadım. Menajer Figer aracılığyla bize geldiler. Hayatımda hiç yalan söylemedim, söylemem de. Alex efendi tweet atmış "komik" diye. Asıl komik duruma düşecek olan o. O dönemki yazışmaları yakında elime alacağım. Tüm kamuoyuyla bu belgeleri paylaşacağım. Bakalım Alex o zaman ne yapacak!" diye konuştu.

'500 bin dolar için Galatasaray'a geliyordu'

Alex'in insanları kandırdığını savunan Gökşen, "Alex komik diyor, eşi Fenerbahçe formasını öpüyor. 500 bin dolar fazla para için Galatasaray'a gelecekti. Rakamları tam olarak hatırlamıyorum ama Fenerbahçe'nin verdiği paranın 500 bin dolar fazlasına bize gelecekti" dedi.

'Kutluap'in haberi yok'

Gökşen, Twitter üzerinden kendisine "Galatasaray Yönetimi Alex'i hayal etmiş olabilir ama daha Alex'in ne kadar aldığını bile bilmiyorlarmış. Kaldı ki bir futbolcu 2 alırken Fenerbahçe gibi bir kulübü bırakacaksa 4 ister. TFF kayıtlarında da 2 milyon Euro aldığı yazıyor" diye yanıt veren Eski Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp'e de yanıt verdi.

Gökşen, "Hakan Bey'e iki çift sözüm var; Hakan Bey'in yönetici olduğu zamanlar bu olaylar oldu. Rakamı yanlış söylemiş olabilirim ama Alex, Fenerbahçe'den aldığı paranın 500 bin dolar fazlasına Galatasaray'a gelecekti. Bunlar Hakan Bilal Kutlualp'in döneminde oldu. Haberi yok" şeklinde konuştu.