Fatih Erkoç: Beyin göçü olmasın, çok akıllı bir milletiz

Müzisyen Fatih Erkoç, Türkiye’de beyin göçünün olmamasını istediğini dile getirirken “Çok akıllı bir milletiz. Aklımızı ülkemizin yararı için kullanmalıyız” dedi.

Fatih Erkoç, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

Erkoç, "Devletin organizasyonlarına katılan sanatçılar sosyal medyada çok eleştiriliyor; ne düşünüyorsunuz?" Sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eleştirsinler ama hakaret olmamalı. Ben de Cumhurbaşkanlığı'nın ve devletin birçok etkinliğinde yer aldım. Özellikle de AK Parti döneminde. Yabancı devlet adamları için müzik yaptım. Benim mesleğim bu. Ülkemi böyle temsil etmek beni mutlu ediyor. Mesleğimi icra ettiğim için, bir partiye hizmet etmiş olduğumu düşünmüyorum. Sanatımla, devletime hizmet veriyorum."

Fatih Erkoç, beyin göçüyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu.

"Bu ülkede doğup büyüdüğümüz için biz Türkiye'ye aitiz. Ülkemiz için bir misyonumuzun olması gerekiyor. Biz Türk'üz ve bu topraklara karşı vazifelerimiz var. Gençlerimiz, yurt dışına gidip en iyi şekilde eğitimlerini alsınlar ama sonra dönüp Türkiye'de çalışsınlar, buraya fayda sağlayacak işler yapsınlar" diyen Erkoç, "Beyin göçünün olmamasını istiyorum. Çok akıllı bir milletiz. Aklımızı ülkemizin yararı için kullanmalıyız. Ben de müzisyen olarak ülkeme katkıda bulunmaya çalışıyorum. Türkiye'mi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Batı'nın bizi dışlaması benim çok gücüme gidiyor"

Erkoç, ayrıca şunları söyledi:

"Batı'nın bizi dışlaması benim çok gücüme gidiyor. Bir keresinde Yunanistan vizesi almak için başvurdum mesela, bana Kıbrıs'a gittiğim için vize vermediler. Kıbrıs, bizim yavru vatanımız. Bu tavırları çok içime dokundu. Bir de bir sürü evrak istediler. 'Siz sanatçısınız ve sizi tanıyoruz' demelerine rağmen böyle yapmaları çok üzücü. Batı, Türkiye'ye karşı böyle bir tavır sergilerken, ülke olarak biz birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Kızgınlıkları, önyargıları, fikir ayrılıklarını falan bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl kenetlenmiştik, nasıl birlikte tek yürek olarak mücadele etmiştik ülkemiz için, şimdi de öyle yapmalıyız. Başka savaşlara gerek kalmadan bu kenetlenmeyi başarabiliriz."

Erkoç, "Ölümden korktunuz mu hiç?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Koktum tabii. Asıl korkum öbür tarafa gittikten sonra ne olacağıydı. Allah'ın istediklerini tam olarak yerine getiremiyorum. Keşke yapabilseydim ama beş vakit namaz kılamıyorum. Aslında çok inançlıyım, 'Allah beni yapamadıklarımdan dolayı affeder mi?' diye düşünüyordum ama ya affetmezse diye de korkuyordum. Hâlâ var o korku tabii."

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