"Fatih Erbakan'ın partisi kapatılabilir"

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi'nin kapatılabileceğini ileri sürdü.

Öztürk, "O siyasi parti şu nedenle kapatılabilir" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın 1 no'lu kurucusu ve kurucu genel başkanı olduğu, “şehzade” diye açıklanan Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu ve aralarında avukatlar, profesör unvanlı akademisyenler, eski milletvekillerinin de bulunduğu kişiler tarafından “Yeniden Refah Partisi” kuruldu.

30 kişi bir araya gelip siyasi parti kurabilir. Yasal bir engel yok. Kimsenin rahmetli Necmettin Erbakan ya da ailesine düşmanlığı yoktur. Ama, ülkemizde anayasa ve yasalara uyulmasını istemek, çaba göstermek de başta hukukçuların görevidir. Nitekim, bir hukukçu, partinin kapatılması için Yargıtay C. Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Mahkeme kararları var

Anayasada ve Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin başka bir ad altında kurulmayacağı belirtiliyor. Yine SPY'nda, Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan partilerin isim, amblem, rumuz, rozet veya benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa yer verecek biçimde kullanılamayacağı, kurulacak siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemeyecekleri ve böyle bir iddiada bulunamayacakları da belirtiliyor.

Refah Partisi, laik Cumhuriyet ilkesine aykırılığın odağı olduğu için Anayasa Mahkemesi'nce 1998 yılında kapatıldı. Kapatma kararı nedeniyle hak ihlali yaratıldığı konusunda yapılan başvurular da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin (İHAM) 3'üncü Dairesi tarafından 2001 yılında reddedildi.

Bu karara yapılan itirazlar da İHAM Büyük Dairesi'nce 2003 yılında reddedildi. Türkiye'de verilen siyasi parti kapatma kararları hakkında İHAM'ne yapılan başvurular içinde Refah Partisi hakkındaki kapatma kararı, İHAM'nin Türkiye'yi haklı bulduğu tek siyasi parti kapatma kararı olması yönüyle de dikkat çekiyor.

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