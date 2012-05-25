Fatih Erbakan'a göre miras kavgası psikolojik!

Zeynep Erbakan, 'babasından kalan malları üzerlerine geçirerek, mal kaçırdıkları iddiasıyla' kardeşleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaların odağındaki isim Fatih Erbakan, uzun bir aranın ardından sessizliğini bozdu ve ‘’Miras kavgası psikolojik’’ dedi.

Canlı yayında NTV'ye özel açıklamalarda bulunan Erbakan, durumun Zeynep Erbakan'ın psikolojik sorunlarından kaynaklandığını söyledi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi olan Fatih Erbakan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öncelikle buna miras kavgası denmesi yanlış bir yorum olur. Çünkü kavga iki taraflı yapılan bir şeydir. Burada bizim kesinlikle ablamıza karşı herhangi bir suç duyurumuz olmamıştır. Kendisinin bize karşı dava açtığı doğrudur. Fakat burada kendisinin içinde bulunduğu özel durumların göz önüne alınması gereklidir. Uzun yıllar süren evliliğini sona erdirmesi ve bunun ardından babasını kaybetmesi nedeniyle psikolojik sıkıntılar içine düşmüştür. Bu nedenle böyle bir durum mazur görülmelidir."

'Miras 3'e bölünecek'

Erbakan söyleşi sırasında mirasa konu olan malları da açıkladı; "Bizim burada oturduğumuz Balgat'taki evimiz, Altınoluk'taki yazlığımız, İstanbul Fatih'te bir daire ve bir iki tane de arsa var."

Malların yasal olarak da belli olduğunu dile getiren Erbakan, "Bu malların 3 kardeşe 3'te bir oranında intikal etmemesi gibi bir durum zaten kanunen mümkün değildir" dedi ve ekledi:

'Ablamızın hakkını yemeyiz'

"Burada tabi şöyle bir zorunluluk var. Bu kanuni zorunluluk olmasa bile, bizim değil ablamızın, bir gayrimüslim veya bir ateistin bile hakkına tecavüz etmemiz mümkün olamaz. Dolayısıyla ablamızın hakkını yememiz gibi bir durum söz konusu olamaz. Bizler kendi kazandıklarını, birikimlerini Somali'den Filistin'e kadar yardımlarda kullanan anne babanın evlatlarıyız. Dediğim gibi bu davanın oluşmasındaki sebep; kendisinin hem babasını kaybetmesi hem de eşiyle olan birlikteliğini sonlandırması dolayısıyla içine düştüğü psikolojik sıkıntılardır, bu da çok normaldir."

'Hem babası hem kardeşiyim'

Erbakan, ablası Zeynep Erbakan'ın başkaları tarafından yönlendirildiği iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Doğrudan doğruya söylemek belki çok doğru olmaz ama psikolojik durumu çok yerinde olmayan bir insan etki altında kalabilir. Ama kendimizden bir parça olduğu için, hele hele şimdi hem eşi hem de babası olmadığı için ben kendisinin hem kardeşiyim hem babasıyım, ailenin tek erkek evladı olarak. Bize karşı ne yaparsa yapsın, biz onu bağrımıza basmaya devam ederiz. "Zahmeti de rahmeti de hoş" diye bir deyim vardır. Bizim ablamız olduğu için bize göre her haraketi hoştur.

'Üçüncü kişiler söz konusu değil'

Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın bazı mallarının üçüncü kişiler üzerine olduğu iddialarına da açıklık getirdi.

"Böyle bir şey söz konusu olamadı" diyen Erbakan, "Bu bahsedilen şirketler, çeşitli kimselerin ticari teşebbüsleridir. Anonim oldukları için de herbirinin 5'er tane ortakları vardır. Ortakların içinde benim olmam ve eniştemin olması bunun Necmettin Erbakan'la ilgili olduğunu göstermez. Rahmetli babamın mal varlığı zaten resmi olarak bellidir. Bu mal varlığı da kanunen yasal yollardan bütün kardeşlere eşit olarak verilecektir.